صورة عارية لكيندال جينر تُغضب متابعيها.. والسبب: سيجارة في يدها on July 25, 2017

نشرت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع كيندال جينر الاثنين 24 يولوي/تموز 2017، صورةًَ عبر حسابها الرسمي على انستغرام تظهرها عاريةً ومتمددةً على طاولة طعام وتحمل في يدها سيجارة.

وعلقت لأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان على الصورة بالقول، “أنا لا أدخن”.

ردات الفعل على الصورة جاءت مختلفة؛ فشجعها البعض وتغزلوا بجمال الفتاة البالغة من العمر 21 عاماً، فيما أبدى البعض الآخر انزعاجهم من السيجارة التي أمسكتها.

صحيفة The Sun البريطانية نقلت تعليق أحدهم على الصورة قائلاً “لم تصورت مع سيجارة وأنت لست مدخنة؟”، فيما قال الآخر “لا تدخنين ولكن تحبين شم رائحة الدخان؟ تصرف غير مفهوم!”

واتهم بعض متابعي جينر إياها بالتأثير سلباً على متابعيها من مختلف الفئات العمرية ومختلف الجنسيات من خلال نشر صورة تروج للتدخين بشكلٍ غير مباشر عبر حسابها الشخصي.

يذكر أن هذه ليست الصورة العارية الأولى التي تنشرها جينر، إذ سبق لها ولأختيها كيم وكلوي كارداشيان نشر صورٍ عاريةٍ في السابق أيضاً، كما سبق لجينر تحديداً نشر العديد من الصور التي تظهر بيدها السجائر.



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