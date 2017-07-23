إنطلاق مهرجان انفه السنوي on July 23, 2017

اطلقت “جمعية مهرجانات انفه” مهرجانها السنوي، برعاية نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري وحضوره، خلال سهرة فنية حملت عنوان” انغام على اوتار القمر” للفنان غدي الرحباني، على المسرح القائم في ساحة جبران مكاري، بمشاركة قائمقام الكورة كاترين كفوري انجول، رئيس بلدية انفه جان نعمة، رئيس بلدية اميون المهندس مالك فارس، مخاتير، رؤساء اجهزة امنية وعسكرية، فاعليات وحشد من ابناء المنطقة والجوار.

استهل الحفل بالنشيد الوطني، ثم القى كلمة ترحيبية باسم جمعية المهرجان الدكتور اميل نجم، اشار فيها الى “ان جمعية مهرجانات انفه تاسست العام 2011، ومن اهدافها تعريف اللبنانيين على انفه، وحضهم على المجيء اليها بوصفها منطقة سياحية واثرية تتمتع بشاطئ جميل وبحر نظيف، اضافة الى انعاش السوق الاقتصادي وتنشيطه، والاهتمام بالبيئة والتراث”.

وشدد على “اننا استطعنا تحقيق ما كنا نصبو اليه، فاصبحت انفه قبلة انظار اللبنانيين من مختلف انحاء لبنان ومن الخارج وانتعش الاقتصاد بشكل كبير”.

واكد “ان الجمعية لم تكتف باقامة المهرجانات بل بنت المسرح بالاشتراك مع بلدية انفه واتحاد بلديات الكورة وشركة الترابة الوطنية السبع، كما كنا اول من نصب دولاب الهواء في البلدة رمزا لصناعة الملح التي اشهرت بها البلدة. ثم نصبنا 3 دواليب اخرى على مدخل الاوتوستراد. كما اقمنا نصبا حجريا تحيط به حديقة صغيرة عند مدخل البلدة. وساعدنا مدرسة جبران مكاري الرسمية ومدرسة الروضة ماديا. وقدمنا مساعدة مادية لتامين تنقلات الطلاب الى الجامعة اللبنانية”.

وركز على “ان انفه بلدة فينيقية بامتياز، ورد ذكرها منذ 3400 سنة قبل المسيح في رسائل تل العمارة بين ملكي جبيل ومصر. ولا تزال الاثار الفنيقية ماثلة للعيان على راس انفه الصخري من معاصر الزيت والخمور الى الادراج والابار واماكن صنع السفن وانزالها والملاحات المحفورة في الصخور علاوة على خندقها الشهير”.

واضاف: “تكثر الكنائس البيزنطية والصليبية في البلدة واشهرها كنيسة سيدة الريح وهي اول كنيسة في بلاد الشام تبنى على اسم العذراء مريم. وقد كانت انفه ايام الصليبيين امارة، وايام المماليك ولاية، تمتد حتى بشري، وايام العثمانيين ناحية تضم 13 قرية و14 مزرعة. كما كانت سراي انفه مركزا للمتصرف ايام المتصرفية”.

واعتبر “ان المهرجانات الصيفية التي نقيمها هي نشاط فني واجتماعي هدفه اضفاء البهجة والسرور في نفوس الكبار والصغار، وتنشيط السياحة الداخلية وعرض منتوجات البلدة”.

واشار الى “ان مهرجان السنة يقام على ثلاثة ايام في تموز واربعة ايام في اب. ويحيي ليلة الاحد فرقة كورال الفيحاء والفنان محمد الشعار، وهي ليلة مجانية كما يوم الاثنين المخصص للاطفال مع الفنانة لونا. وفي 10 و11 و12 و13 اب سيكون سوق الاكل على شاطئ تحت الريح من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الثانية عشر ليلا”.

وفي الختام، شكر كل من أسهم ماديا ومعنويا في انجاح المهرجان “لاسيما مكاري الراعي الدائم والمساهم الاكبر في المهرجانات، والبلدية واتحاد البلديات والمؤسسات الاخرى”.

وقدم الفرسان الاربعة اغاني ومقتطفات مسرحية الهبت المسرح.

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