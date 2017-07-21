الصين تمنع “جاستن بيبر” من إقامة حفل على أراضيها.. وتوضح دوافعها لذلك on July 21, 2017

قرَّرت السلطات الصينية، الجمعة 21 يوليو/تموز 2017، عدم السماح للمغني الكندي الشهير جاستن بيبر، بإقامة حفل غنائي في البلاد، نهاية العام الجاري، بسبب “سوء سلوكه”.

وقالت إدارة الثقافة للعاصمة بكين، في بيان نشرته، اليوم، عبر موقعها الرسمي، إنَّ المغني الكندي “لا يمكنه إقامة حفل هذا العام في إطار جولته الآسيوية”.

وأضافت أنَّ “السلوك السيئ غير المرحَّب به في المجتمع، لا يسمح له بإقامة حفل في الصين”.

وأشارت إلى أنَّ تصرفات بيبر في حياته الخاصة والاجتماعية “غير مناسبة للرأي العام” الصيني.

وأثارت الزيارة الأخيرة التي أجراها بيبر (23 عاماً) إلى الصين عام 2013، موجة من الانتقادات بسبب صعوده سور الصين على أكتاف طاقم حراسة.

وفي 2014، أثار المغني خلال زيارته إلى اليابان فضيحة مدوّية، عقب نشره على الإنترنت لصورة معبد “ياسوكوني” في طوكيو المثير للجدل، الذي تعتبره الصين وكوريا الجنوبية رمزاً للتوسع العسكري الياباني.



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