نوال الزغبي ترفض التعليق على قضية أغنية “بحبو كتير” on July 18, 2017

رفضت المطربة اللبنانية نوال الزغبي التدخل في الأزمة المثارة حالياً حول أغنيتها “بحبو كتير”، بعد إعلان الشاعر طوني أبي كرم بأنها مسروقة من أغنية من أشعاره، سبق وأن غناها المطرب وسيم الفارسي في برنامج “استوديو الفن” عام 2001.

وقال مصدر مقرب من نوال، لـ24، إنها تملك حقوق شراء الأغنية من الشاعر ميشال جحا والملحن جوزيف جحا، وستظهرهم للعلن حال وصول المسألة إلى حد النزاع القضائي، خاصة وأنها ترفض إقحام اسمها في هذه الأزمة، مضيفاً أنها انزعجت بشدة مما أثير حول أغنيتها الجديدة، التي طرحتها منذ شهر تقريباً.

يذكر أن الشاعر طوني أبي كرم تقدم ببلاغ رسمي في منظمة “الساسام” المعنية بحقوق الشعراء والملحنين يتهم فيه الشاعر ميشال جحا بسرقة أغنية “بحبو كتير” للمطربة نوال الزغبي من أغنية قام بكتابتها منذ أكثر من 16 عاماً، وغناها وسيم الفارسي في برنامج “استوديو الفن”.

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