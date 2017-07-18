راغب ونانسي اشعلا مهرجانات زحلة الدولية في ليلتها الثانية on July 18, 2017

نجحت مهرجانات زحلة الدوليّة بإثبات إسمها وبقوّة على خارطة المهرجانات اللبنانيّة منذ الليلة الأولى التي أحياها التينور العالمي خوسيه كاريراس الذي وضع مهرجان زحلة على خارطة جولته العالميّة الأخيرة قبل إعلان إعتزاله.

وكرّس المهرجان نجاحه في الليلة الثانية التي أحياها السوبر ستار راغب علامة، ونانسي عجرم. ليلة إحتفاليّة ناجحة بكلّ المقاييس: من ناحية التنظيم، والإضاءة، والمسرح، والحضور الجماهيري، وقاعة الصحافة.

إفتُتحت الليلة الثانية من المهرجان بمؤتمر صحفيّ قدّمّه الملحق الإعلاميّ للمهرجان سعيد حريري ملقياً كلمة نوّه فيها بجهود رئيسة الكتلة الشعبية، ورئيسة مهرجانات زحلة الدوليّة ميريام سكاف، في تنظيم هذا المهرجان الكبير، وإحترامها لأهل الصحافة والإعلام من خلال فكرة المهرجان المبتكرة في تخصيص قاعة للصحافة لعقد مؤتمرات صحفيّة مصغّرة مع نجوم الحفلات في كواليس المهرجان.

ومن ثمّ كرّمت سكاف بمشاركة عريفة الحفل الإعلاميّة نجمة يمنى شرّي النجمة نانسي عجرم التي إفتتحت الليلة الثانية من المهرجان، وخلال المؤتمر الصحفيّ قالت نانسي: ” كوني فنّانة لبنانيّة، وأغنّي في مهرجان لبنانيّ، فهذا بحدّ ذاته تكريم لي، وأنا سعيدة جداً بهذه المشاركة، وطبعاً سأغني الليلة جديدي، وقديمي التي يحبّها الجمهور تحدّثت عجرم عمّا يروّج في الإعلام عن حلول الفنّان محمّد عسّاف مكان الفنّان كاظم الساهر في برنامج المواهب “ذا فويس كيدز” قائلة: “إن المعلومات الصحفيّة المتعلّقة بهذا الموضوع أكثر من معلوماتها به”، مضيفة أن مكانها محجوز في “ذا فويس كيدز، وأنّ “أم. بي. سي” أدرى بإختيار الشخص المناسب لهذه المسؤولية”.

وأكّدت نانسي أنّها لا تنزعج من هويّة الشخص الذي سيكون إلى جانبها ضمن لجنة التحكيم قائلةً: ” ولو كان هذا الشخص هو محمد عسّاف الذي يغنّي منذ سنتين أو ثلاثة، إلاّ أنّه نجم ولديه جمهور كبير يحبّه، وأنا بدأت كما محمد عسّاف، وكنت أتمنّى أنّ المشهورين أكثر منّي يشجّعوني، ولذلك من المؤكّد أنّي سأشّجع محمّد عسّاف”.



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حانت لحظات المسرح مع إطلالة عريفة الحفل يمنى شرّي التي كانت مميّزة بكلماتها الوطنيّة بوصف مدينة زحلة، وتغنّيها بمعالمها الطبيعيّة، والثقافيّة، والفنيّة، موجّهة التحيّة إلى المرأة الحديديّة ميريام سكاف مثنية على جهودها في تنظيم هذا المهرجان، كما قدّمت كلّ من النجمة نانسي عجرم، والسوبر ستار راغب علامة بكلمات إنتزعت من خلالها تصفيق الجمهور عدّة مرّات.وغنّت نانسي على المسرح باقة من أجمل أغانيها الجديدة والقديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل ملحوظ، وصفّق لها طويلاً، وتمايل على أغانيها. كانت نانسي كفراشة جميلة تطير على مسرح مهرجانات زحلة الدوليّة، وكانت سعادتها واضحة بسبب تفاعل الجمهور معها.وبعد إنتهاء وصلة نانسي، حان الوقت لإستقبال السوبر ستار راغب علامة في قاعة الصحافة حيث تسلّم درعاً تكريمياً من رئيسة المهرجان ميريام سكاف، ومنذ لحظة دخوله إلى قاعة الصحافة إشتعل تصفيق الجمهور الذي كان يتابع وقائع التكريم مباشرة عبر الشاشة العملاقة على المسرح.وإستهلّ الفنّان راغب علامة مؤتمره الصحفيّ بالقول: ” أنا سعيد بمهرجانات زحلة الدوليّة بسبب الإحتراف والإحترام للفنّان والجمهور”، كما أفصح عن دعمه للوطن لبنان، وللجيش اللبنانيّ الذي يواجه المخاطر الشرسة للقضاء على الإرهاب.وإستهلّ علامة حفله بأغنيته الوطنيّة “بوس العلم وعلّي راسك”، ثمّ أشعل الجمهور رقصاً، وطرباً، وبهجةً كانت جليّة من خلال مشاهدتهم يرقصون ويردّدون أجمل أغاني السوبر ستار القديمة والجديدة.ثم تابع بعبارة ألهمت حماسة الجمهور: ” هذا يوم مفصليّ، ومن مدينة الشرف والبطولة زحلة أوجّه تحيّة إكبار إلى جيشنا الوطنيّ اللبنانيّ. وأضاف: ” نعيش في وقت يعاني منه لبنان من مشكلات كثيرة، ولكنّ أن يقتربوا من الجيش اللبنانيّ، فشروا على رقبتن!”.وأعرب السوبر ستار على مسرح مهرجانات زحلة الدوليّة عن شعوره بالفرح قائلاً: ” هذا يوم عيد لأنّ هذا المهرجان يبصر النور بفضل سيّدة بكلّ ما للكلمة من معنى أيّ السيّدة ميريام سكاف”، وإقامة هذا المهرجان في مثل هذا الوقت هو “دليل على أنّ لبنان لا يموت”.وخلال المؤتمر الصحفيّ سُئل السوبر ستار عن إمكانية مشاركته في لجنة برنامج “ذا فويس” فأجاب: نحن نعيش اليوم في عصر مواقع التواصل الإجتماعيّ، وهناك نوع من الفلتان الإعلاميّ إذا صحّ القول، لذلك ليس كلّ ما يُقال صحيحاً، وما تراه صدّق نصفه، وما تسمعه لا تصدّق منه شيئاً”.مهرجانات زحلة الدوليّة تختتم مشوارها هذا الأسبوع بحفليْن مميّزين: الأوّل يوم الجمعة ٢١ تمّوز مع فارس الغناء العربيّ عاصي الحلاّني، وفرقة مجد بعلبك، ويوم السبت ٢٢ تمّوز بحفل الموسيقى اللاتينيّة من تنظيم إلفترياديس.