كارا ديليفين عارية وسط أزياء حديدية on July 3, 2017



تصدرت عارضة الأزياء العالمية كارا ديليفين غلاف مجلة GQ، وظهرت بأزياء من حديد كشفت عن جسدها، مما جعلها تبدو عارية.

ومازالت كارا تتعمد جذب الأنظار تجاهها بمختلف الطرق، ففى الوقت الذى كان من المتوقع أن تظهر فيه بأفضل إطلالاتها، قررت أن تتخلى عن أناقتها فور ظهورها بفعاليات مهرجان جلاستنمبرى، واكتفت بأن تظهر بإطلالة كاجوال جعلتها تبدو أشبه بالرجال، على عكس صديقتها النجمة الأسترالية مارجوت روبى التى تجمعها بها علاقة صداقة قوية تعود لسنوات وبدت إطلالتها خاطفة للأنظار إلى حد كبير.

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