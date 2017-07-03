الفنان محمد فضل شاكر يخص وأول مقابلة في لبنان.. ماذا قال؟ on July 3, 2017

قرر الشاب محمد فضل شاكر خوض غمار الفن ويتحضر لسلسة اغنيات. شاكر خص تلفزيون المستقبل بأول مقابلة له في لبنان. ال

أراد محمد فضل شاكر أن يدخل الى عالم الفن بصوته الشجي واحساسه المرهف، ولا شك انه سيحجز مكانا مهما.

زمنذ خمسة أعوام فاجأ فضل شاكر جمهوره في المغرب فاستدعى نجله وكان هذا الديو الشهير.

ويصرّ الفنان الشاب ابن الاربعة والعشرين عاما على استكمال دراسته في مجال البزنس، يتحدث عن فنه بكثير من الشغف ويعتبر ان للفن رسالة وطنية.

هذا ويحيط بشاكر مشجعون من الوسط الفني أبرزهم الموزع الموسيقي ناصر الاسعد، الذي أثنى على موهبة الشاب، مؤكداً انه يعمل بشكل دائم على تطويرها وتطوير قدراته الصوتية والفنية

ومن المفترض أن تولد بعد أسبوع أغنية محمد الثانية، وقد خص تلفزيون “المستقبل” بأول لقاء في لبنان خصه بمقطع من الاغنية التي تحمل عنوان: “تركني لحالي”.

تقرير: ربيع شنطف

التعليقات