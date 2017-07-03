اصالة تتخطى محنتها بـ”أبشر وأتم”: هذه صديقتي الحبيبة

يبدو أن المطربة السورية أصالة نصري، استطاعت أخيرًا تجاوز أزمتها بعد توقيفها مؤخرًا في مطار بيروت، أثناء توجهها إلى القاهرة وإطلاق سراحها في وقت لاحق، بعد العثور على مواد مخدرة بحوزتها.

وما ساعد أصالة على تجاوز هذه المحنة سريعا، نجاح أغنيتها الجديدة “أبشر وتم” التي أطلقتها على موقع “يوتيوب” فكتبت نصري التي تبدو في حالة معنوية جيدة، عبر حسابها على “إنستجرام”: “أبشر وتمّ هي الأغنية التي شفت روحي في هذه الأيام من قسوة لم أعتد عليها ولن.. الموسيقى شفاء الروح، وأغنيتي هذه هي صديقتي الحبيبة، كلماتها تمشي بي طريقًا رسمه لحن جعل الطريق أجمل، ذكرياتنا أغاني توثقها”.

وأضافت: “كل يوم أصحى أدندنها وكل ليلة أنام وأنا أغنيها، أبشر وتمّ فيها أنا اسمعوها كما أنا أسمعها، لأن بعضا من روحي فيها، أشكر كاتبها الأمير بدر بن محمد، وصديقي الذي لحنها عبدالعزيز المعنى صاحب الصوت الملائكي والمشرف على أدائي، والموهوب الذي وزعها خالد عز، وأشكر كل من أحبها مثلي”.

“أبشر وتم” من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعني وتوزيع خالد عز، وكانت أصالة أهدتها لجمهورها بمناسبة عيد الفطر.

وتلجأ أصالة دائمًا إلى “السوشيال ميديا” خاصتها، لتوثيق الذكريات الحلوة والمرة، فعقب إخلاء سبيلها من مطار بيروت، بعد أن وجهت لها تهمة حيازة المخدرات، نشرت المطربة السورية، صورة على “فيس بوك” وهي داخل طائرة وقد بدا عليها الهدوء، وأرفقتها بعبارة مقتضبة تقول “الحمد لله”، وأعقبتها بصورة ثانية على متن الطائرة رفقة زوجها المخرج طارق العريان، وشقيقها أنس نصري وعلقت عليها “الله يخليكم بحياتي”.

وكان أمن مطار بيروت، قد سحب جواز سفر أصالة عام 2013، بناء على مذكرة الإنتربول الصادرة بحقها، قبل أن يعود إليها بعد خمسة أيام.