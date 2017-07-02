هيفاء وهبي تدعم المثليين! on July 2, 2017

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الهجوم الذي تعرضت له بسبب اتهامها بعدم احترام المثليين جنسياً، وردت بطريقة غير مباشرة، مؤكدة أنها كانت أول من دعم هؤلاء الأشخاص قبل سنوات.



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وقام أحدهم بإعادة نشر تغريدة سابقة لهيفاء تُسأل فيها: «هل تدعمين جمهورك من المثليين جنسياً؟»، فردت عليه قائلة: «بالطبع أدعمهم، أحب كل جمهوري وأرفض التمييز بينهم».ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على الهجوم الذي تعرضت له بسبب اتهامها بعدم احترام المثليين جنسياً، وردت بطريقة غير مباشرة، مؤكدة أنها كانت أول من دعم هؤلاء الأشخاص قبل سنوات.وقام أحدهم بإعادة نشر تغريدة سابقة لهيفاء تُسأل فيها: «هل تدعمين جمهورك من المثليين جنسياً؟»، فردت عليه قائلة: «بالطبع أدعمهم، أحب كل جمهوري وأرفض التمييز بينهم».