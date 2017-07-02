نوال الزغبي وجرأة تشعل «تويتر» on July 2, 2017

تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لائحة الأكثر تداولًا بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر” بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” بسبب تصريحاتها الجريئة عما يخص حياتها الفنية والشخصية.

واثنى جمهور النجمة اللبنانية على تصريحاتها حول ازمتها مع زوجها السابق التي اعربت خلالها بأنها لم تسامحه على ما فعله معها، فيما أشاد آخرون بجرأتها عندما اعترفت بأنها “سينجل” ولا تعيش قصة حب مازحة بأنها تنوه لمن يريد الارتباط.

وأكدت “نوال” أن أغنية “الناس العزاز” استطاعت أن تخرج ما بداخلها، لافتة إلى أنها تعرضت للكثير من الخيانات من أقرب الأشخاص إليها. تصدرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لائحة الأكثر تداولًا بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر” بعد إذاعة حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “معكم” بسبب تصريحاتها الجريئة عما يخص حياتها الفنية والشخصية. واثنى جمهور النجمة اللبنانية على تصريحاتها حول ازمتها مع زوجها السابق التي اعربت خلالها بأنها لم تسامحه على ما فعله معها، فيما أشاد آخرون بجرأتها عندما اعترفت بأنها “سينجل” ولا تعيش قصة حب مازحة بأنها تنوه لمن يريد الارتباط. وأكدت “نوال” أن أغنية “الناس العزاز” استطاعت أن تخرج ما بداخلها، لافتة إلى أنها تعرضت للكثير من الخيانات من أقرب الأشخاص إليها.

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