نجوى كرم تضع اللمسات الأخيرة على “أوبريت الأرزة” on July 2, 2017

وضعت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في استوديو ميشال فاضل اللمسات الأخيرة على الجزء الخاص فيها من أوبريت الأرزة، التي ستشارك في تقديمها ضمن فعاليات مهرجانات الارز الدولية في 29 يوليو الجاري بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم لبنان نذكر منهم غسان صليبا، ووليد توفيق، ونانسي عجرم ومعين شريف، وملحم زين، وعبير نعمة، وجوزيف عطية، ورامي عياش، وزين العمر، وآخرين.

على صعيد آخر، احتفلت نجوى بوصول عدد متابعيها الحقيقيين عبر موقع إنستغرام إلى 6 ملايين، أمّا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فوصل عددهم إلى أكثر من 6 ملايين، وعلى تطبيق فيس بوك نحو 13 مليون.

يشار إلى أن في جعبة نجوى كرم الكثير من المواعيد مع عشاق فنها خلال الصيف في عدة مهرجانات، إذ ستكون في تنورين 14 يوليو، وفي الجزائر من 20 إلى 27 يوليو، وفي مهرجانات الأرز الدولية 29 يوليو، وفي إهدن 13 اغسطس، و كفرعقا 19 اغسطس، وغوسطا 25 اغسطس، وبكاسين 1 سبتمبر، وفي قرطبا 2 سبتمبر، كما وفي فندق فينيسيا 3 سبتمبر.

هذا ولا يزال البومها الجديد “مني إلك” يتربع على قائمة الـtop1 من حيث نسبة المبيعات.

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