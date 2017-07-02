نادين نجيم تطل على جمهورها بالحجاب on July 2, 2017

\سافرت نادين نجيم إلى السعودية بغية الترويج إلى إحدى ماركات الملابس، ويبدو أنها وضعت الحجاب احتراما وتقديرا لأهل السعودية بعدما عبرت عن فرحتها بتواجدها هناك.

ونشرت إحدى الصفحات التي تهتم بآخر إطلالات الفنانين والمشاهير بموقع التواصل الإجتماعي « الأنستغرام »، فيديو تخبر فيه « نادين » معجبيها أنها وصلت الى السعودية.

ويذكر أن الممثلة اللبنانية نادين نجيم تألقت بظهورها في المسلسل الرمضاني « الهيبة » الذي عرف أعلى نسب المشاهدة على شاشة « أم بي سي ».



\سافرت نادين نجيم إلى السعودية بغية الترويج إلى إحدى ماركات الملابس، ويبدو أنها وضعت الحجاب احتراما وتقديرا لأهل السعودية بعدما عبرت عن فرحتها بتواجدها هناك.

ونشرت إحدى الصفحات التي تهتم بآخر إطلالات الفنانين والمشاهير بموقع التواصل الإجتماعي « الأنستغرام »، فيديو تخبر فيه « نادين » معجبيها أنها وصلت الى السعودية.

يذكر أن الممثلة اللبنانية نادين نجيم تألقت بظهورها في المسلسل الرمضاني « الهيبة » الذي عرف أعلى نسب المشاهدة على شاشة « أم بي سي ».

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