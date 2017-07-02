نادين الراسي في أعنف ردّ على هجوم عايدة صبرا on July 2, 2017

بعد أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي تصريح للممثلة اللبنانية عايدة صبرا تقول فيه أنّ كل نادين الراسي، نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور لا تجدنّ التمثيل، ردّت بطلة “ورد جوري” نادين الراسي على طريقتها.

وعلّقت نادين عبر صفحتها: “صحيح إستاذة و هذا ما أجمع عليه أهمّ الكُتّاب و المُخرجين … نُقدِم حقيقة و ليس تمثيل و هذا ما أوصل الدّراما إلى ما هي عليه اليوم إحتراماتي”.

نذكر أنّ نادين شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “ورد جوري” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما اللبنانية.

بعد أن تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي تصريح للممثلة اللبنانية عايدة صبرا تقول فيه أنّ كل نادين الراسي، نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور لا تجدنّ التمثيل، ردّت بطلة “ورد جوري” نادين الراسي على طريقتها.

وعلّقت نادين عبر صفحتها: “صحيح إستاذة و هذا ما أجمع عليه أهمّ الكُتّاب و المُخرجين … نُقدِم حقيقة و ليس تمثيل و هذا ما أوصل الدّراما إلى ما هي عليه اليوم إحتراماتي”.

نذكر أنّ نادين شاركت في السباق الرمضاني من خلال مسلسل “ورد جوري” إلى جانب نخبة من نجوم الدراما اللبنانية.

التعليقات