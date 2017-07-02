من فيفي عبده الى منة فضالي… فضائح النجمات أمام الجمهور بعد فيديو غادة عبدالرازق‎ on July 2, 2017

بعد فيديو غادة عبدالرازق.. فضائح النجمات أمام الجمهور‎ السعودية ترند نقلا عن فوشيا ننشر لكم بعد فيديو غادة عبدالرازق.. فضائح النجمات أمام الجمهور‎، بعد فيديو غادة عبدالرازق.. فضائح النجمات أمام الجمهور‎ ننشر لكم زوارنا جديد الاخبار اليوم عبر موقعنا السعودية ترند ونبدء مع الخبر الابرز، بعد فيديو غادة عبدالرازق.. فضائح النجمات أمام الجمهور‎.

السعودية ترند مواقف محرجة تعرضت لها العديد من نجمات الفن في مصر والوطن العربي، بسبب ظهور أجزاء حساسة من أجسادهن أمام الكاميرات، خاصة منطقة “الصدر”، ما أدى لتعرضهن للهجوم من قبل متابعيهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق آخر الفنانات اللاتي تعرضن لهذا الموقف، من خلال قيامها ببث مقطع فيديو “لايف” لها عبر “إنستغرام” حيث فوجئ جمهورها بظهور صدرها أثناء استلقائها على السرير وارتدائها قميص نوم.

وسبق أن وقعت الفنانة المصرية علا غانم في خطأ غادة، حيث ظهرت في أحد المشاهد وهي ترتدي قميص نوم على السرير وتتحدث بالهاتف، وفي هذه الأثناء ظهر جزء كبير من صدرها، والغريب في الأمر أن هذا المشهد لم يتم حذفه من الفيلم.



وعانت الفنانة المصرية الشابة منة فضالي من آثار الصور الفاضحة التي تم تداولها لها من عيد ميلادها، خاصة أن ملابسها كانت غير لائقة وكشفت عن أجزاء كبيرة من جسدها، وهو ما عرضها لموجة من الهجوم الشديد من قبل الجمهور.

كما تعرضت الفنانة اللبنانية مروى لفضيحة مدوية، إذ قام أحد الأشخاص بتسريب جزء محذوف من فيلم “أحاسيس” وهي تقوم بالاستحمام داخل البانيو عارية تماما، ما أظهر جزءاً كبيراً من صدرها أمام الكاميرا.



وتعرضت الراقصة المصرية فيفي عبده لموقف محرج أيضًا عنما انقطعت حمالة الصدر أثناء تواجدها في حفل بأحد المهرجانات العربية، وهو ما وضعها في مأزق كبير أمام الكاميرات التي كانت تصور الحدث.

وتكرر الحدث نفسه مع الفنانة سما المصري عندما وقعت على مسرح مهرجان القاهرة الدولي للسينما، وسقطت حمالة صدرها، وحينها طالبت جميع الصحفيين بعدم تصويرها بهذا الموقف المحرج.



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