حفل موسيقي في قلعة بعلبك on July 2, 2017

نظم المركز الفرنسي بالتعاون مع اتحاد بلديات بعلبك حفلا موسيقيا في ساحة قلعة بعلبك بمناسبة عيد الموسيقى.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني، ثم كلمة ترحيب للسيدة رجاء شمص باسم المركز في بعلبك.

ثم القى نائب رئيس إتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة كلمة، جاء فيها: “نرحب بكم في معابد هياكل بعلبك التي تشعرنا بعظمة المكان، حيث كانت تعزف الموسيقى لآلهة الرومان قبل آلاف السنين، وها انتم اليوم تقدمون نوعا راقيا من الفن والابداع، بين جوبتير وباخوس وهياكل بعلبك التي لطالما استضافت اهم واعظم الفرق الموسيقية، لتبقى صرحا ثقافيا رائدا على مستوى العالم”.

وأثنى على “جهود الجيش اللبناني والمقاومة التي تردع العدو التكفيري على الحدود”.

ثم قدمت الفنانة رنا يونس بعضا من أغاني المطربة فيروز، ومن بعدها “Ray’s band”، و”Jebebbara” ورالف هيبي الذي عزف على الغيتار، وأخيرا فرقتي “طرابيت” و”peace of”.

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