بدلة رقص عارية.. دينا تتخطى الخطوط الحمراء للإثارة on July 2, 2017



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الشبكة نيوز خطفت الراقصة المصرية دينا الأضواء من الْفَنّـــانَة المصرية غادة عبدالرازق بعد الفيديو الفاضح الذي نشر للأخيرة مساء البارحة، وذلك بعد ظهور دينا ببدلة رقص شبه عارية تخطت من خلالها كافة الخطوط الحمراء للإثارة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصور بشكل واسع وسط حالة من الغضب الشديد من بدلة الرقص التي ارتدتها دينا وتساءل البعض الآخر عن سر ارتدائها لهذه البدلة المبتذلة وهي ترقص في إحتفـال داخل شاطئ “لافام” الخاص بالسيدات على الساحل الشمالي.

واستفزت البدلة مشاعر إحدى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث علقت: “الستات اللاتي يحببن متـابعة امرأة عارية بهذا الشكل هن غير طبيعيات أبدًا”.

ووافقها في الرأي العديد من رواد مواقع التواصل، إذ علق آخر قائلًا: “الله!! ولما هن سيدات لماذا أتين بسيدة عارية لمشاهدتها ؟”.

وأَدْغَمَ آخر: “شيء غاية في قلة الأدب الله يرحمنا برحمته الناس مطحونة وهؤلاء لا يهتمون”.

وحضر الإحتفـال العديد من سيدات المجتمع تحت إشراف كامليا السعدني وتنظيم سيد فتوح كـــذلك وجدت بعض الحراسات النسائية على المـسرح للتأمين.

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