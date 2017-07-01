غادة عبد الرازق و فيديو رقم ٢ خلال ٢٤ ساعة بعد الفيديو «الفاضح» on July 1, 2017

الفنّانة المصرية غادة عبد الرازق نشرت فيديو على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، ويحتوي الفيديو على طائر صغير خرج للدنيا منذ فترة بسيطة، وكانت تعلّق غادة عبد الرازق على الفيديو قائلة: «سبحان الله».

وتجاهلت تماماً أزمة الفيديو «الفاضح» الذي تمّ تداوله أمس بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.



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غادة عبد الرازق كانت قد نشرت اليوم فيديو لها أمس على موقع انستغرام، وترتدي قميص نوم مكشوف الصدر تماماً، وقامت بمسح الفيديو بعد فترة قصيرة، لكن بعد أنّ تمّ تداوله بقوّة على مواقع التواصل الاجتماعي.