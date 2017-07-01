انتشار تسجيل مخل بالآداب ل”غادة عبدالرازق” نقابة والمهن التمثيلية في تنتظر توضيحا on July 1, 2017

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر إنه سيتواصل مع النجمة غادة عبد الرازق لمناقشة تفاصيل الفيديو الخادش للحياء الذي ظهرت من خلاله على موقع الصور «إنستغرام».

وأضاف «زكي» في تصريح نقله موقع “فيتو” أن النقابة لم تتخذ أي قرار حتى الآن لحين التواصل مع الفنانة غادة عبد الرازق وهم بانتظار ردها عليهم.

وكانت النجمة غادة عبد الرازق، أثارت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بشكل مخل في فيديو «لايڤ» عبر موقع الصور «إنستغرام».



وتسبب الفيديو بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي متصدراً “الترندات” في مختلف التطبيقات وسط عاصفة من السخرية والتعليقات.

التعليقات