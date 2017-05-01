وفاة الفنان الكوميدى مظهر أبو النجا بعد صراع مع المرض on May 1, 2017

توفى منذ قليل الفنان الكوميدى مظهر أبو النجا بعد صراع عن عمر ناهز الـ 76 عاما داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.

واشتهر الفنان الراحل بالعديد الإفيهات فى جميع أدواره سواء بالسينما أو المسرح، وأشهرها “يا حلاوة”، والتى مازالت باقية فى أذهان المشاهدين.

توفى منذ قليل الفنان الكوميدى مظهر أبو النجا بعد صراع عن عمر ناهز الـ 76 عاما داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.

واشتهر الفنان الراحل بالعديد الإفيهات فى جميع أدواره سواء بالسينما أو المسرح، وأشهرها “يا حلاوة”، والتى مازالت باقية فى أذهان المشاهدين.

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