وفاة الممثلة السورية هالة حسني عن 75 عاما on April 29, 2017

توفيت، مساء الجمعة، في دمشق، الممثلة السورية “هالة حسني”، عن عمر ناهز 75 عاماً.

وكان المرض قد أجبر حسني حسني على التوقف عن التمثيل عام 2011، حيث سجلت آخر مشاركة لها في مسلسل مرايا.

ولدت حسني في دمشق، وتعتبر من أوائل الممثلات اللاتي انضممن لنقابة الفنانين (1975)، كما أنها حاصلة، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، على “دبلوم سياسة واقتصاد من ألمانيا”.

وفي أرشيف الفنانة الراحلة عشرات الأعمال البارزة لا سيما الشامية، من بينها “باب الحارة” (الجزء 3)، و”أهل الراية”، و”اشواك ناعمة”، و”أهلا حماتي”، وغيرها.

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