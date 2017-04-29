فيديو.. “أحب أطمنك”.. أول أغنية مصرية لـ” بابا الفاتيكان” on April 29, 2017



أصدرت المطربة وعد البحري أغنية جديدة بعنوان “أحب أطمنك” إهداء لـ بابا الفاتيكان، الأغنية من كلمات مصطفى مرسي والحان اشرف سالم وزيع شريف منصورواشراف عام المنتج احمد البنا و تم التسجيل باستوديو تيما.

وتوجه وعد خلال الأغنية رسالة ترحيب وطمئنة لبابا الفاتيكان بمناسبة زيارته لمصر بلدالامان.. وترحيبا بكل من يحب مصر ويأتي لزيارتها.

المطربة وعد البحري أصدرت أغنية جديدة بعنوان “أحب أطمنك” إهداء لـ بابا الفاتيكان، الأغنية من كلمات مصطفى مرسي والحان اشرف سالم وزيع شريف منصورواشراف عام المنتج احمد البنا و تم التسجيل باستوديو تيما.

وعد توجه من خلال الأغنية رسالة ترحيب وطمئنة لبابا الفاتيكان بمناسبة زيارته لمصر بلدالامان.. وترحيبا بكل من يحب مصر ويأتي لزيارتها.

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