بعد نشر صوره مع نادين الراسي.. د. رائد لطوف يردّ بشكوى قضائية on April 29, 2017

د. رائد لطوف يردّ بالقانون على المسيئين!

تقدم الطبيب رائد لطوف وزوجته بشكوى قضائية ضد كل من يظهره التحقيق متورطاً بجرم التشهير واختلاق جرائم عبر نشر صور مع الممثلة نادين الراسي، وأحيلت الشكوى إلى المباحث الجنائية والمعلوماتية للتحقيق ومعرفة هوية الفاعل وتوقيفه.



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كما تقدم د. لطوف بطلب استدعاء أمام قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان، يمنع بموجبه نشر أي صور أو تداول أي خبر تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة ٥٠ مليون ل.ل لكل مخالفة على أي موقع أو وسيلة إعلامية مرئية أو مكتوبة أو مسموعة.