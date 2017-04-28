صناعة الأفلام الإباحية في أمريكا تصاب بالشلل.. والسبب on April 28, 2017

دعت الجمعية المهنية لصناعة الأفلام الإباحية الأمريكية عددا من المنتجين و المخرجين على إيقاف العمل على الأراضي الأمريكية على وجه السرعة.

يعود السبب لإيقاف إنتاج هذه الأفلام بحسب الجمعية، لنتائج التحاليل الطبية التي أجريت على عدد من الممثلين والتي جاءت إيجابية.

حيث انتشر مرض المناعة المكتسبة (الأيدز)، بين عدد من الممثلين ولم تحدد جهة العدوى.

وجاء على موقع الجمعية أنه ولأسباب أمنية نطلب التوقف في الوقت الحالي عن إنتاج هذه الأفلام.

حيث صرح إيريك بول ليو المدير التنفيذي، أنه يتم في الوقت الحالي البحث عن سبب انتشار المرض والناقل لهذا المرض بين الممثلين.

دعت الجمعية المهنية لصناعة الأفلام الإباحية الأمريكية عددا من المنتجين و المخرجين على إيقاف العمل على الأراضي الأمريكية على وجه السرعة.

يعود السبب لإيقاف إنتاج هذه الأفلام بحسب الجمعية، لنتائج التحاليل الطبية التي أجريت على عدد من الممثلين والتي جاءت إيجابية.

حيث انتشر مرض المناعة المكتسبة (الأيدز)، بين عدد من الممثلين ولم تحدد جهة العدوى.

وجاء على موقع الجمعية أنه ولأسباب أمنية نطلب التوقف في الوقت الحالي عن إنتاج هذه الأفلام.

حيث صرح إيريك بول ليو المدير التنفيذي، أنه يتم في الوقت الحالي البحث عن سبب انتشار المرض والناقل لهذا المرض بين الممثلين.

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