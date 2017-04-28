فتح دور سينما و أوبرا عالمية قريبا في السعودية on April 28, 2017

قال رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أحمد الخطيب، إن المملكة ستفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية، دون أن يحدد موعداً لذلك، مهوناً من معارضة الهيئات الدينية لهذا النوع من التغييرات.

ولا تزال دور السينما محظورة بالسعودية، بعد إغلاقها جميعها في سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من البدء في إقامة حفلات موسيقية هذا العام فإنها تواجه انتقادات لاذعة من رجال الدين.

ووعدت الحكومة بإدخال تغييرات على الساحة الثقافية في إطار إصلاحات “رؤية 2030” التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، وتهدف إلى توفير المزيد من الوظائف، بالإضافة إلى إجراء تغييرات اجتماعية.

وتهدف التغييرات أيضاً إلى الفوز بما يصل إلى ربع مبلغ العشرين مليار دولار الذي ينفقه السعوديون حالياً في الخارج، مع اعتيادهم على السفر لحضور الحفلات وزيارة الأماكن الترفيهية في دبي المجاورة وغيرها.

ونقلت وكالة “رويترز”، الخميس، عن أحمد الخطيب، قوله إن المحافظين الذين انتقدوا الإصلاحات “يدركون تدريجياً أن معظم السعوديين وأغلبهم تحت سن الثلاثين يرغبون في هذه التغييرات”.

وأوضح أن هدفه هو توفير ترفيه “يشبه بنسبة 99% ما يحدث في لندن ونيويورك”، لكنه أوضح أنه وبعد عقود من النهج الثقافي المحافظ، فإن مثل هذا التغيير لن يحدث سريعاً.

وقال: “أعتقد أننا نفوز بالنقاش”، موضحاً أن القليل من السعوديين متحررون والقليل أيضاً محافظون لكن الأغلبية “معتدلون”.

وتابع يقول: “يسافرون يذهبون للسينما وللحفلات الموسيقية. إنني أعول على الشريحة الوسطى التي تمثل 80% من السكان”.

وأضاف أنه يمكن للمحافظين ببساطة التزام منازلهم إذا لم يهتموا بالفعاليات.

وخطط الترفيه التي ترسمها المملكة مدفوعة بأهداف اقتصادية في أغلبها، ومع انخفاض أسعار النفط شرعت السلطات في برنامج إصلاحي طموح لتنويع الاقتصاد، وإنشاء قطاعات جديدة بالكامل لتوظيف الشباب السعودي.

وكلفت الحكومة مجموعة “بوسطن” للاستشارات بتحديد مواقع لإقامة متنزهات ومسارح بتمويل حكومي واستثمارات خاصة.

وقال الخطيب إن أنشطة الهيئة وفرت 20 ألف فرصة عمل حتى الآن بعد سبعة أشهر فقط، وإنها قد تتجاوز الأهداف التي تحددت العام الماضي في رؤية 2030.

وتوقع المسؤول السعودي أن تزيد حصة إنفاق السعوديين على الترفية إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى ثمانية أو تسعة في المئة بحلول 2030.

وأكبر مشروع ترفيهي طموح حتى اليوم في السعودية هو مدينة ترفيهية عملاقة، من المقرر إقامتها خارج العاصمة الرياض؛ تهدف لجذب زائرين من دول المنطقة، وستضم منتجعات وملاعب غولف، وأكثر من مضمار لسباقات السيارات ومدينة ملاهٍ تديرها شركة “سيكس فلاجز”.

وقال الخطيب: “البداية مشجعة للغاية. و(تذاكر) كل حدث تباع بالكامل”، مشيراً إلى أن عدداً من الرواد يفوق الطاقة الاستيعابية بأكثر من عشرة آلاف شخص كانوا يرغبون في حضور مهرجان “كوميك كون” الترفيهي بمدينة جدة في فبراير/ شباط الماضي.

واستطرد يقول: “الطلب هائل وهذا طبيعي. التركيبة السكانية شبابية في السعودية ولدينا دخل قابل للتصرف فيه أعلى من دول أخرى”.

لكن معرض كوميك كون في جدة أثار أيضاً أكبر تحد علني لبرنامج الهيئة؛ إذ لاقى انتقادات حادة من الآلاف من المحافظين.

لكن الخطيب قال: إن “هذه النزعة المحافظة لم تكن دوماً الطابع الغالب في السعودية. وأوضح أن التغيير سيحتاج وقتاً؛ لأن هذه النزعة تطورت على مدار عدة عقود”.

وقال إن دور السينما، وهي نقطة خلاف رئيسية، ليست على جدول الأعمال على الأمد القصير، لكن سيصبح لها وجود في السعودية في النهاية. وتابع يقول: “سنحقق ذلك. سنحقق ذلك. أعرف كيف لكن لا أعرف متى”.

قال رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أحمد الخطيب، إن المملكة ستفتح دور سينما وستبني دار أوبرا عالمية، دون أن يحدد موعداً لذلك، مهوناً من معارضة الهيئات الدينية لهذا النوع من التغييرات.

ولا تزال دور السينما محظورة بالسعودية، بعد إغلاقها جميعها في سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من البدء في إقامة حفلات موسيقية هذا العام فإنها تواجه انتقادات لاذعة من رجال الدين.

ووعدت الحكومة بإدخال تغييرات على الساحة الثقافية في إطار إصلاحات “رؤية 2030” التي أعلنها ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي، وتهدف إلى توفير المزيد من الوظائف، بالإضافة إلى إجراء تغييرات اجتماعية.

وتهدف التغييرات أيضاً إلى الفوز بما يصل إلى ربع مبلغ العشرين مليار دولار الذي ينفقه السعوديون حالياً في الخارج، مع اعتيادهم على السفر لحضور الحفلات وزيارة الأماكن الترفيهية في دبي المجاورة وغيرها.

ونقلت وكالة “رويترز”، الخميس، عن أحمد الخطيب، قوله إن المحافظين الذين انتقدوا الإصلاحات “يدركون تدريجياً أن معظم السعوديين وأغلبهم تحت سن الثلاثين يرغبون في هذه التغييرات”.

وأوضح أن هدفه هو توفير ترفيه “يشبه بنسبة 99% ما يحدث في لندن ونيويورك”، لكنه أوضح أنه وبعد عقود من النهج الثقافي المحافظ، فإن مثل هذا التغيير لن يحدث سريعاً.

وقال: “أعتقد أننا نفوز بالنقاش”، موضحاً أن القليل من السعوديين متحررون والقليل أيضاً محافظون لكن الأغلبية “معتدلون”.

وتابع يقول: “يسافرون يذهبون للسينما وللحفلات الموسيقية. إنني أعول على الشريحة الوسطى التي تمثل 80% من السكان”.

وأضاف أنه يمكن للمحافظين ببساطة التزام منازلهم إذا لم يهتموا بالفعاليات.

وخطط الترفيه التي ترسمها المملكة مدفوعة بأهداف اقتصادية في أغلبها، ومع انخفاض أسعار النفط شرعت السلطات في برنامج إصلاحي طموح لتنويع الاقتصاد، وإنشاء قطاعات جديدة بالكامل لتوظيف الشباب السعودي.

وكلفت الحكومة مجموعة “بوسطن” للاستشارات بتحديد مواقع لإقامة متنزهات ومسارح بتمويل حكومي واستثمارات خاصة.

وقال الخطيب إن أنشطة الهيئة وفرت 20 ألف فرصة عمل حتى الآن بعد سبعة أشهر فقط، وإنها قد تتجاوز الأهداف التي تحددت العام الماضي في رؤية 2030.

وتوقع المسؤول السعودي أن تزيد حصة إنفاق السعوديين على الترفية إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى ثمانية أو تسعة في المئة بحلول 2030.

وأكبر مشروع ترفيهي طموح حتى اليوم في السعودية هو مدينة ترفيهية عملاقة، من المقرر إقامتها خارج العاصمة الرياض؛ تهدف لجذب زائرين من دول المنطقة، وستضم منتجعات وملاعب غولف، وأكثر من مضمار لسباقات السيارات ومدينة ملاهٍ تديرها شركة “سيكس فلاجز”.

وقال الخطيب: “البداية مشجعة للغاية. و(تذاكر) كل حدث تباع بالكامل”، مشيراً إلى أن عدداً من الرواد يفوق الطاقة الاستيعابية بأكثر من عشرة آلاف شخص كانوا يرغبون في حضور مهرجان “كوميك كون” الترفيهي بمدينة جدة في فبراير/ شباط الماضي.

واستطرد يقول: “الطلب هائل وهذا طبيعي. التركيبة السكانية شبابية في السعودية ولدينا دخل قابل للتصرف فيه أعلى من دول أخرى”.

لكن معرض كوميك كون في جدة أثار أيضاً أكبر تحد علني لبرنامج الهيئة؛ إذ لاقى انتقادات حادة من الآلاف من المحافظين.

لكن الخطيب قال: إن “هذه النزعة المحافظة لم تكن دوماً الطابع الغالب في السعودية. وأوضح أن التغيير سيحتاج وقتاً؛ لأن هذه النزعة تطورت على مدار عدة عقود”.

وقال إن دور السينما، وهي نقطة خلاف رئيسية، ليست على جدول الأعمال على الأمد القصير، لكن سيصبح لها وجود في السعودية في النهاية. وتابع يقول: “سنحقق ذلك. سنحقق ذلك. أعرف كيف لكن لا أعرف متى”.

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