سمير غانم يتعرض لأزمة صحية مفاجئة والأطباء يؤكدون تحسن حالته on April 28, 2017

يرقد حاليا النجم الكوميدى سمير غانم فى أحد المستشفيات الخاصة بالدقى، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة منذ أيام، وترافقه زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنته إيمى وزوجها الفنان حسن الرداد.

وقال مصدر، مقرب من الفنان، إن الحالة الصحية للفنان الكبير تحسنت اليوم الجمعة بشكل كبير، وأصبح قادرا على الحديث مع ضيوفه الذين يتوافدون لزيارته”، موضحا أنه لازال يخضع للإشراف الطبى التام فى المستشفى.

جدير بالذكر أن النجم سمير غانم يشارك فى مسلسلين من المقرر عرضهما فى سباق رمضان المقبل، هما “الضايعين” بطولة ابنته دنيا، وإخراج أحمد الجندى، و”يوميات زوجة مفروسة أوى” بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان، إخراج أحمد نور.

يرقد حاليا النجم الكوميدى سمير غانم فى أحد المستشفيات الخاصة بالدقى، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة منذ أيام، وترافقه زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وابنته إيمى وزوجها الفنان حسن الرداد.

وقال مصدر، مقرب من الفنان، إن الحالة الصحية للفنان الكبير تحسنت اليوم الجمعة بشكل كبير، وأصبح قادرا على الحديث مع ضيوفه الذين يتوافدون لزيارته”، موضحا أنه لازال يخضع للإشراف الطبى التام فى المستشفى.

جدير بالذكر أن النجم سمير غانم يشارك فى مسلسلين من المقرر عرضهما فى سباق رمضان المقبل، هما “الضايعين” بطولة ابنته دنيا، وإخراج أحمد الجندى، و”يوميات زوجة مفروسة أوى” بطولة داليا البحيرى وخالد سرحان، إخراج أحمد نور.

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