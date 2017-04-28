جو أشقر اطلق جديده اغنية باللهجة المصرية
on April 28, 2017
Share this on WhatsApp
أطلق الفنان جو أشقر أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان “ده ايه اللي جابه”، من كلمات مصطفى مرسي وألحان محمود الخيامي وتوزيع أحمد عادل، وميكس “استوديو هاني محروس”.
ومن المتوقع أن تبدأ قنوات الموسيقى بعرض كليب الأغنية الذي يحمل توقيع المخرج ياسر سامي بعد 10 أيام.
أطلق الفنان جو أشقر أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان “ده ايه اللي جابه”، من كلمات مصطفى مرسي وألحان محمود الخيامي وتوزيع أحمد عادل، وميكس “استوديو هاني محروس”.
ومن المتوقع أن تبدأ قنوات الموسيقى بعرض كليب الأغنية الذي يحمل توقيع المخرج ياسر سامي بعد 10 أيام.
التعليقات
Share this on WhatsApp
الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها
للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net