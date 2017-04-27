فيديو.. فنان يرفض قبلة دومينيك حوراني امام الكاميرات on April 27, 2017

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة دومينيك حوراني، وهي تحاول اخذ قبلة على خد الفنان يوسف العماني، خلال حفل إطلاق البومه( فوق القمم).

ورفض العماني اخذ القبلة بعد ان إقتربت منه حوراني، مكتفياً بمصافحتها.

وتفاعل النشطاء على الفيديو، وتباينت ردود الافعال عن موقف العماني.

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو للفنانة دومينيك حوراني، وهي تحاول اخذ قبلة على خد الفنان يوسف العماني، خلال حفل إطلاق البومه( فوق القمم).

ورفض العماني اخذ القبلة بعد ان إقتربت منه حوراني، مكتفياً بمصافحتها.

وتفاعل النشطاء على الفيديو، وتباينت ردود الافعال عن موقف العماني.

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