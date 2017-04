وفاة جوناثان ديم مخرج فيلم صمت الحملان on April 26, 2017

توفي ،اليوم الأربعاء، في نيويورك جوناثان ديم مخرج فيلمي “سيلانس أوف ذا لامبس” أو (صمت الحملان) و”فيلادلفيا” الحاصل على جائزة أوسكار، حسبما أفادت المتحدثة باسمه هانا دونوهو.

وتوفي ديم ( 73 عاما) في منزله بحي مانهاتن بسبب مضاعفات من سرطان المريء، وكانت بجواره زوجته وأولاده الثلاثة البالغين، حسبما قالت هانادونوهو لوكالة الأنباء الألمانية عن طريق البريد الإلكتروني.

ولد ديم في عام 1944 في نيويورك، وخاض حياة مهنية طويلة كمخرج وممثلومنتج.وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلم الرعب “صمت الحملان” عام 1991،وحصل توم هانكس على جائزة أوسكار لأفضل ممثل في فيلم الدراما حول فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز “فيلادلفيا” الذي حظي بإعجاب الجمهور وأخرجه في .1993 وقامت ميريل ستريب في فيلمه الأخير “ريكي آند ذا فلاش” عام (2015) بدور عازفة الروك المسنة التي تواجه أسرتها التي تخلت عنها.

وأخرج ديم، الذي كان مولعا بالموسيقى طيلة حياته، أيضا أفلاما عن الفرقةالموسيقية “ذا بريتيندرز” والموسيقيين بروس سبرينجستين ونيل يونج،



بالإضافة إلى فيلم "ستوب ماكينج سينس" عن فرقة "توكينج هيدز". وكان المخرج رون هاورد من بين كثيرين نعوا ديم عبر وسائل التواصلالاجتماعي.وكتب هاورد عبر موقع تويتر: "لقد كان جوناثان ديم فنانا عظيما، وناشطا إنسانيا، وزميلا مشجعا ودودا، وقلما عرفت شخصا مثله. سوف نفتقده"."وكتب المخرج باري جينكينز، الحاصل على جائزة أوسكار، عن طيبة ديم وسخائه، واصفا إياه بأنه "روح عملاقة. عاش في حب. ورقد في سلام".وقال الممثل توم هانكس عبر موقع "بيبول" للمشاهير الأمريكيين في تصريح إن ديم "علمنا إلى أي حد يمكن أن يكون للمرء قلب كبير".