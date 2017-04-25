وفاة الكاتبة والمخرجة جنفياف عطاالله on April 25, 2017

توفيت الكاتبة والمخرجة جنفياف نعمة الله عطاالله التي قدمت باقة كبيرة من النصوص التلفزيونية والعمل السينمائي، أبرزها “سامحني حبيبي” الذي لاقى النجاح على الشاشة الذهبية في الحرب، وأطلقت فيه أسماء جديدة في التمثيل مثل سناء حامد وشقيقتها رندا مع عدد من المخضرمين.

والكاتبة التي ابتعدت عن الوسط الفني في السنوات الأخيرة، ستقام الصلاة لراحة نفسها غدا الأربعاء في كنيسة مار يوسف الحكمة – الاشرفية، الساعة الثالثة بعد الظهر. وتقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده، ويوم الخميس.

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