إلتون جون في العناية المركّزة on April 25, 2017

أُجبر النجم العالميّ إلتون جون Elton John، على إلغاء حفلاته المقبلة في لاس فيغاس (نيفادا)، التي كان سيحييها خلال شهري نيسان/أبريل الجاري، وأيار/مايو المقبل، بعد نقله إلى المستشفى بشكل طارىء، نتيجة التقاطه “عدوى بكتيريّة مؤلمة وغير عاديّة”.



التعليقات

وفي التفاصيل، وخلال عودة إلتون من سانتياغو (تشيلي) إلى بريطانيا، مرض بشدة، وفور وصوله نُقل إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج وقضى ليليتين في العناية المركّزة، ويُعتقد أنّه مكث في المستشفى 12 يومًا، قبل أن ينتقل إلى منزله بناءً على تعليمات الأطباء.وقد اعتذر إلتون، البالغ من العمر 70 عامًا، في بيان، عن خيبة الأمل التي سبّبها لجمهوره، بخاصة وأنّ مجموع الحفلات التي كان سيحييها إلتون، هي 8 بين 28 نيسان/أبريل، و6 أيار/مايو في نيفادا، إضافة إلى الحفل الذي كان مقررًا في السادس من أيار/مايو المقبل، في بيكرسفيلد في كاليفورنيا.ومن المتوقع أن يحيي إلتون حفلًا في 3 حزيران/يونيو في تويكنهام في انكلترا.