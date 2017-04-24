فيديو: فنانة بحرينية تتباهى بارتداء عقد ثمنه 20 مليون ريال on April 24, 2017

بالفيديو: فنانة بحرينية تتباهى بارتداء عقد ثمنه 20 مليون ريال.. وتتحدث عن فستانها ومجوهراتها

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة البحرينية أميرة محمد، وهي تتباهى بأنها ترتدي عقد قيمته بلغت 20 مليون ريال سعودي خلال إطلالتها في إحدى المناسبات.

ويظهر المقطع سؤال أحد الإعلاميين عن حقيقة سعر الطقم الذي بلغت قيمته 20 مليون ريـال سعودي، أكدت أميرة حقيقة الموضوع، وقالت إن “قيمة هذا الطقم هي مليوني دينار بحريني أي 20 مليون ريـال سعودي”، كما تحدثت عن فستانها ومجوهراتها، وهو ما أثار موجة غضب واستياء بين المغردين.



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