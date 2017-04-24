حفل فني فولكلوري عن الثقافة البيلاروسية في طرابلس on April 24, 2017

أحيت الفرقة البيلاروسية الفولكلورية “ميدونيتسا” حفلا فنيا فولكلوريا يعبر عن الثقافة البيلاروسية، في مركز الصفدي الثقافي في طرابلس، في حضور سامي رضا ممثلا وزير العمل محمد كبارة، سفير بيلاروسيا في لبنان وسوريا والاردن والمقيم في الشام الكسندر بنماريوف على رأس وفد من اركان السفارة، احمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي، المقدم امين فلاح ممثلا مدير مخابرات الجيش اللبناني في الشمال العميد كرم مراد وهيئات اقتصادية واجتماعية وثقافية طرابلسية وحشد من العائلات المشتركة اللبنانية، البيلاروسية الاوكرانية والروسية.

وقدمت الفرقة عروضا فنية راقصة، استهلتها باغنية “نحن البيلاروسيون” تحكي حبهم للشعب والوطن، وتوالت اغاني: “خبزنا ثروتنا”، “قال ابي”، “الحصاد”، “في شارعنا عيد”، بائع الشكة”،”الزوجات”،”الاحصنة الجامحة” واغاني الحب والشباب وغيرها من الاغاني الشعبية التراثية.

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