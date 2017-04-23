وفاة الفنانة الأمريكية “أرين موران” عن عمر يناهز الـ56 عامًا on April 23, 2017

توفيت الفنانة الأمريكية إرين موران، التي اشتهرت بدورها في المسلسل الكوميدي “أيام سعيدة” في السبعينيات، عن عمر يناهز 56 عاما. وقالت الشرطة إن فريقا للطوارئ في إنديانا استجاب لاتصال عصر امس السبت، وعثر عليها متوفاة، ولم يعرف سبب الوفاة بعد.

يذكر ان موران قدمت أيضا دور البطولة في مسلسل “جوني تحب كاشي” الذي بدأ في الثمانينيات، ولعبت فيه دور جوني كاننينغهام، الأخت الصغرى لريتشي، الشخصية الرئيسية في المسلسل.



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وفي عام 2010 انضمت موران لعدد من ممثلي “أيام سعيدة” في دعوى قضائية ضد شبكة سي بي إس، قائلين إن المسلسل يدين لهم بأموال من عائدات بيع سلع ترويجية وسويت القضية عام 2012، وحصل كل ممثل على 65 ألف دولار.