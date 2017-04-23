ناسي عجرم تستعد لتصوير أغنية “أي حب وأي غيرة”.. وهذا سر اختيار الأغنية on April 23, 2017

تستعد نانسي عجرم لتصوير أغنية “أي حب وأي غيرة” من ألبومها الجديد “نانسي 9” والتي تعد ثاني تعاون يجمعها مع الملحن والموسيقار الكبير طلال، والأغنية من كلمات الشاعر خالد المريخي وتوزيع موسيقي للفنان حسام كامل وإشراف عام خالد أبومنذر.



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جاء اختيار نانسي لـ “أي حب وأي غيرة” عقب تحقيقها نجاحاً كبيراً منذ إطلاقها عبر موقع YouTube والإذاعات ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تتميز بكلماتها التي لعب فيها الشاعر على اللهجتين الخليجية والمصرية، وكذلك اللحن المميز الذي مزج فيه الملحن المبدع طلال ما بين المقسوم المصري والإيقاع الخليجي، فيما أتى التوزيع متماشياً مع الروح المتجددة والمعاصرة للأغنية حيث قدم حسام كامل رؤية فنية جعلت الأغنية تخرج من الإطار التقليدي للأغنية إلى أغنية معاصرة ومتجددة وأكملتها نانسي بأدائها الخاص والجميل.