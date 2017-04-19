هل لأحلام علاقة بخروج سعد لمجرد من السجن؟ on April 19, 2017

مباشرة، بعد خروجه من سجن “فلوري” بباريس بسراح مؤقت، اتَّصل الفنان المغربي سعد لمجرد بالفنانة الإماراتية أحلام.

الفنانة عبَّرت عبر حسابها الخاص على فيسبوك عن سعادتها بالمكالمة، وتمنَّت أن يعود لمجرد إلى بلده وأهله.

خبر المكالمة الهاتفية جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون أخباراً حول مساهمة الفنانة في دفع كفالة إطلاق سراح لمجرد، التي وصلت قيمتها لأكثر من 100 ألف يورو.

وأشارت مجلة “لها“، التي أوردت الخبر، إلى أن هذه الأخبار تبقى في إطار الشائعات، حتَّى تأكيد أو نفي أحد الطرفين.

ومن جهته قال موقع “بوابتي“، إن أسرة لمجرد تلقت عرضاً من الفنانتين المغربيتين سميرة سعيد وجنات، بالمساهمة في سداد قيمة الكفالة، إلا أن والده قدَّم لهما الشكر، مؤكداً أن المبلغ تم جمعه بمعرفة الأسرة.

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