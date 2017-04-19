مذيعة MBC رنا هويدي في أحضان باسم يوسف وتردد: الحرام حلو on April 19, 2017

لم تمرّ سوى 24 ساعة فقط، على إيقاف مجموعة قنوات MBC للمذيعة المصرية “رنا هويدي”، عن العمل، وإحالتها للتحقيق، بعد تداول تغريدات مسيئة منها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعت “هويدي”، بالإعلامي الساخر باسم يوسف، ليؤكدوا من خلالها على وجود علاقة عاطفية بينهم.

وظهرت “هويدي”، في الصورة، وهي مرتدية فستان قصير باللون الأسود، واستند النشطاء في تأكيدهم على علاقتها بباسم يوسف على نشر “سكرين شوت” لتغريدة كتبتها يوم ٢٢ فبراير عام ٢٠١٣، طلبت من خلالها الزواج منه، قائلًة: “باسم يا يوسف أنا عارفة إن الشرع محلل مثنى وثلاث ورباع وأنا مش مرتبطة.. أظن الرسالة وصلت.. ملحوظة: الحرام حلو برضوا عادي يعني”.

يذكر أن “رنا هويدي”، مقدمة برنامج “هذا المساء” المذاع على قناة MBC مصر، تلقت هجوما واسعا على مدار الساعات القليلة الماضية، بعدما نشرت تغريدة تسئ لعدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وقالت مصادر في المجموعة: “تم إيقاف المذيعة عن العمل وأحيلت للتحقيق”.

التعليقات