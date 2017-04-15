هكذا بدى «سعد لمجرد» في اول صورة بعد خروجه من السجن on April 15, 2017

شارك أحد الأصدقاء المقربين للمطرب المغربي سعد لمجرد صورة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، تجمع “لمجرد” بصديقيه كريم أبي ياغي والدكتور محمد ناجي، أثناء تناولهم العشاء في العاصمة الفرنسية باريس.

ويعد هذا أول ظهور للنجم سعد لمجرد بعد أن قام القضاء الفرنسي بإطلاق سراحه مؤقتًا أمس الخميس، على ذمة قضية اتهامه باغتصاب الفتاة الفرنسية، إذ ينتظر حكم البراءة النهائي خلال أيام.

وتعود قضية “سعد لمجرد”، إلى 26 من أكتوبر الماضي، إذ تم حبسه بسجن فلوري بباريس، بعد أن اتهمته الفرنسية “لورا بريول”، باغتصابها في محل إقامته بفندق الماريوت بشارع “شانزليزيه” بباريس، قبيل أيام من موعد حفل له فى العاصمة الفرنسية.

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