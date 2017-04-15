تيلي لوميار نفت ما ورد في بيان الmtv عن عرض فيلم on April 15, 2017

أصدرت إدارة محطة “تيلي لوميار” بيانا نفت فيه ما ورد في بيان لل”mtv” في ما يتعلق بعرض فيلم “يسوع” وجاء فيه:

“بعدما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فيلم يسوع الذي عرض على شاشة محطة mtv اللبنانية، وإثر البيان الذي صدر عن إدارة الmtv ذاكرا أن الفيلم قد عرض على تيلي لوميار وتمت مراقبته من قبل المركز الكاثوليكي للاعلام، تذكر إدارة تيلي لوميار أنها لطالما التزمت بعدم عرض أي برنامج يسيء إلى أي دين كان، وهي محطة تلتزم بالرقابة الذاتية، وجئنا بهذا البيان لنوضح أن تيلي لوميار ونورسات لم تعرضا هذا الفيلم الذي مدته 3 ساعات بل عرضتا فيلما ممنتجا مدته 45 دقيقة لا يتعارض مع العقيدة المسيحية، ولم تتلقيا أي ردود فعل سلبية من المشاهدين”.

وطلبت المحطة من جميع المعنيين “عدم زج اسم تيلي لوميار أو نورسات توضيحا أو تلميحا في أي من البيانات الإعلامية وفي ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كونها محطة دينية مرتبطة بالكنيسة تستغرب أن يتهمها أحد بأمور تخص العقيدة المسيحية بخاصة من قبل محطات سياسية وتجارية”.

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