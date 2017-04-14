ياسمين عبدالعزيز تصوّر «هربانة منها» في بيروت on April 14, 2017

تمضي الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز نحو 10 أيام في بيروت لتصوير مشاهد في مسلسل «هربانة منها» الذي انطلق تصويره في القاهرة وتخوض من خلاله المنافسة خلال مارثون الدراما في رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف خالد جلال وإنتاج تامر مرسي وإخراج معتز التوني ويشارك في بطولته مصطفى خاطر وانتصار وصلاح عبدالله وعايدة رياض وإنعام سالوسة.

وتدور قصة المسلسل في اطار اجتماعي- كوميدي، من خلال حلقات منفصلة – متصلة حول مجموعة من النساء لكل منهن حكايتها.

يذكر أن «هربانة منها» هو المسلسل الذي تعود به ياسمين عبدالعزيز الى الدراما التلفزيونية بعد انقطاع طويل، اذ كان عملها التلفزيوني الأول عام 1998 بعنوان «امرأة من زمن الحب» من ﺇﺧﺮاﺝ إسماعيل عبدالحافظ وﺗﺄﻟيف أسامة أنور عكاشة وبطولة سميرة أحمد، يوسف شعبان، عبلة كامل هشام سليم، ثم كررت التجربة عام 2002 من خلال مسلسل «الرقص على سلالم متحركة» من تأليف كرم النجار وإخراج مصطفى الشال وبطولة سناء جميل، محمود قابيل، سلوى الخطاب، وميمي جمال، قبل ان تبتعد عن التلفزيون وتوجّه تركيزها نحو التمثيل السينمائي.

التعليقات