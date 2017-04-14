أمسية عزفية في كنيسة سيدة الزروع في الحدت بعبدا on April 14, 2017

قدمت الجامعة الأنطونية في اطار موسمها الثالث لموسيقى الحجرة، أمسية عزفية جديدة، في كنيسة سيدة الزروع في الحدت – بعبدا، برعاية وزارة الثقافة، في حضور شخصيات دبلوماسية وعسكرية وثقافية واعلامية واجتماعية.

أحيا الأمسية Avanesyan Piano Trio المؤلف من الأخوين هرايشيا (كمان)، وسيفاك (تشيللو)، أفانيسيان وجوليان ليبير على (البيانو). قسمت الأمسية الى جزئين، وقدم خلالها العازفون 3 مقطوعات، حملت توقيع برامس وبابادجنيان.

اشارة الى أن الحفل المقبل سيقام الأربعاء في 7 حزيران تمام الثامنة مساء، في كنيسة سيدة الزروع في الجامعة الأنطونية في الحدت – بعبدا، ويحييه، كل من Dominico Nordio على (البيانو)، وMikhail Lidsky على (الكمان).

التعليقات