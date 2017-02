ﻏﺎﻧﺪﻱ ﻭﺗﺎﺗﺸﺮ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺚ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ! 10 ﻓﻨﺎﻧﻴﻦ ﻧﺎﻟﻮﺍ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﻢ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ on February 17, 2017

ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻘﻦ؛ ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﻔﻮﺯ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ “ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ” ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺩﻭﺍﺭﺍً ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .

ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﻨﺢ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻓﺈﻥ ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﺩﻭﺍ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻴﻴﻦ .

ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻣﻨﺤﺖ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ ﺟﻮﺍﺋﺰﻫﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ، ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺩﻋﻨﺎ ﻧﻌﺮﻓﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ “ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ” ، ﻋﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﻢ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ .

-1 ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Gandhi

ﺍﻛﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ، ﺷﻬﺮﺓ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﺎﺗﻤﺎ ﻏﺎﻧﺪﻱ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺣﻤﻞ ﺍﺳﻢ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ .

ﻓﻘﺪ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻏﺎﻧﺪﻱ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﺯ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﺎﻡ 1982 ، ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ .

ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺤﺎﻡٍ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﺇﻟﻰ ﻇﻬﻮﺭﻩ ﻛﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﺎﺭﻩ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ .

ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻠًﺎ ﻣﺤﺒﺎً ﻟﻠﺴﻼﻡ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻓﺎﺯ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻨﻐﺴﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻭﻧﺠﻢ ﺻﺎﻋﺪ ﻋﺎﻡ 1983 ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎً .

-2 ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺭﻭﺑﺮﺗﺲ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Erin Brockovich

ﻓﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ “ ﺟﻮﻟﻴﺎ ﺭﻭﺑﺮﺗﺲ ” ، ﺑـ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2001 ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Erin brockovich ، ﺩﻭﺭ ﺇﻳﺮﻳﻦ ﺑﺮﻭﻛﻮﻓﻴﺘﺶ ، ﺍﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ “ PG&E ” ﺿﺪ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﺗﻘﺪﺭ ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ .

ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﻬﺎ ﺭﻭﺑﺮﺗﺲ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻓﻘﺪ ﻓﺎﺯﺕ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ MTV ﻟﻸﻓﻼﻡ ﻋﺎﻡ 2001 ، ﻷﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻧﺴﺎﺋﻲ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ، ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎً .

-3 ﻧﻴﻜﻮﻝ ﻛﻴﺪﻣﺎﻥ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The Hours

ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻧﻴﻜﻮﻝ ﻛﻴﺪﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﺎﻡ 2003 ، ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﻟﺪﻭﺭ ﺍﻷﺩﻳﺒﺔ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻭﻭﻟﻒ، ﻣﺆﻟﻔﺔ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺩﺍﻟﻮﺍﻱ، ﻭﺭﻭﺍﻳﺔ “ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺨﺺ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻭﺣﺪﻩ، ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺗﻴﻦ .

ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻠﻢ The hours ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻭﻭﻟﻒ، ﺍﻷﺩﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺑﺔ، ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻀﻄﺮﺑﺔ، ﺇﺫ ﻳﺄﺧﺬﻧﺎ

ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻭﻳﺸﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﻛﻴﻒ ﺃﺛﺮﺕ ﻛﺘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻴﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﻭﻭﻟﻒ، ﻋﻠﻰ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺗﻘﺎﺗﻼﻥ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ، ﻭﻛﻴﻒ ﺃﺛﺮﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎً، ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺭﺣﻠﺔ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻛﺘﺌﺎﺏ .

ﻓﺎﺯﺕ ﻛﻴﺪﻣﺎﻥ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﺎﻡ 2003 ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

-4 ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻣﻴﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The Queen

ﻓﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻫﻴﻠﻴﻦ ﻣﻴﺮﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻋﺎﻡ 2007 ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ، ﻋﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺇﻟﻴﺰﺍﺑﻴﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻠﻜﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻠﻢ “ The Queen ” ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻳﻄﺮﺡ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻬﺎ، ﻭﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

ﻓﺎﺯﺕ ﻣﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺩﻳﺘﻬﺎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ ﻋﺎﻡ 2007 ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ Screen Actors Guild ﻟﻸﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .



-5 ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Capoteﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻋﺎﻡ 2006 ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ، ﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻩ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ ﺗﺮﻭﻣﺎﻥ ﻛﺎﺑﻮﺕ ﻣﺆﻟﻒ ﺭﻭﺍﻳﺘﻲ Breakfast at Tifanny ﻭ In Cold Blood ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Capote ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻌﺮﺽ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺃﻫﻢ ﺳﺖ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺇﻟﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ .ﺣﺼﻞ ﻫﻮﻓﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﺎﻡ 2006 ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻳﻀﺎً .-6 ﻣﻴﺮﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺐ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The iron womanﺟﺴﺪﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻴﺮﻳﻞ ﺳﺘﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The iron woman ﺩﻭﺭ ﻣﺎﺭﻏﺮﻳﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺗﺸﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﻧﻜﻠﺘﺮﺍ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﻭﻓﺎﺯﺕ ﺳﺘﺮﻳﺐ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﺎﻡ 2012 ، ﻟﺘﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺃﺫﻫﻠﺖ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻇﻬﺮ ﻣﺪﻯ ﺇﺗﻘﺎﻧﻬﺎ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﻣﻈﻬﺮﻫﺎ ﻭﺻﻮﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺁﺭﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻭﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻓﺎﺯﺕ ﺳﺘﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﺎﻡ 2012 ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .-7 ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺩﺍﻱ ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Lincolnﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻱ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺩﺍﻱ ﻟﻮﻳﺲ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﺎﻡ 2013 ، ﻋﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﺩﻭﺭ ﺇﺑﺮﺍﻫﺎﻡ ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ، ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Lincoln ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺮﺩ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻟﻴﻨﻜﻮﻟﻦ، ﺇﺫ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮﺩﻩ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ .ﺗﻤﻴﺰ ﺃﺩﺍﺀ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺴﺪ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺎﻹﺗﻘﺎﻥ، ﻓﻘﺪ ﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺣﺼﻞ ﻟﻮﻳﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻋﺎﻡ 2013 ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺗﺎ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﺃﻳﻀﺎً .-8 ﺇﻳﺪﻱ ﺭﻳﺪﻣﺎﻳﻦ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The Theory Of Everythingﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻱ ﺇﻳﺪﻱ ﺭﻳﺪﻣﺎﻳﻦ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﻋﻦ ﺗﺠﺴﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The theory of everything ﺩﻭﺭ ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻫﻮﻛﻴﻨﻎ، ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯﺍﺗﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻮﻧﻴﺎﺕ، ﻭﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺍﻟﺠﺎﺫﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـ ﺍﻟﻜﻮﺍﻧﺘﻢ .ﺣﺎﺯ ﺭﻳﺪﻣﺎﻳﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺗﺄﺩﻳﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﻏﻮﻟﺪﻥ ﻏﻠﻮﺏ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ ﺩﺭﺍﻣﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .-9 ﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﻱ ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The Revenantﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﻴﻮﻧﺎﺭﺩﻭ ﺩﻱ ﻛﺎﺑﺮﻳﻮ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﻴﻮ ﻏﻼﺱ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻜﺸﻒ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ The Revenant ، ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﺟﺪﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺑﺒﺮﺍﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ، ﻭﺗﺪﻭﺭ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺣﻮﻝ ﺗﺎﺟﺮ ﻓﺮﺍﺀ ﻳﺨﺮﺝ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﻮﺕ ﻳﻮﻣﻪ، ﻓﻴﻬﺎﺟﻤﻪ ﺩﺏ ﺿﺨﻢ، ﻭﻳﺼﺎﺭﻉ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﺣﻴﺎً، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﺃﺻﺪﻗﺎﺅﻩ .-10 ﻣﺎﺭﻙ ﺭﺍﻳﻼﻧﺲ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Bridge of Spiesﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺎﺭﻙ ﺭﺍﻳﻼﻧﺲ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ “ ﺍﻷﻭﺳﻜﺎﺭ ” ﻋﺎﻡ 2016 ، ﻛﺄﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ Bridge of Spies ، ﺩﻭﺭ ﺭﻭﺩﻭﻟﻒ ﺁﺑﻴﻞ، ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﻓﻴﺘﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻘﺖ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮ .ﻭﺣﺼﻞ ﺭﺍﻳﻼﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﻟﺘﺄﺩﻳﺘﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ، ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﺍﻟﺒﺎﻓﺘﺎ ﻋﺎﻡ 2016 ﻷﻓﻀﻞ ﻣﻤﺜﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪ، ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ Critics Choice Award ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺌﺔ.

