صور.. كيت أبتون عارية على غلاف مجلة Sports Illustrated on February 17, 2017

خضعت عارضة الأزياء الأمريكية الشهيرة كيت أبتون لجلسة تصويرية جديدة، لصالح مجلة Sports Illustrated، وقد بدت النجمة العالمية، التي تبلغ من العمر 24 عامًا، في قمة إثارتها ورشاقتها، وهي تعرض مجموعة مايوهات مثيرة، علمًا أن هذه الجلسة هي ثالث إطلالة لها على غلاف المجلة ذاتها، التي ساعدت العارضة ذات الجسد المثالي في بداية انطلاقتها في عالم عروض الأزياء عام 2011.

تظهر عارضة الأزياء من خلال 3 أغلفة مختلفة عبر ثلاثة إطلالات مثيرة، ارتدت في إحداها مايوها من الخيوط البيضاء الملفوفة حول خصرها، كشف عن صدرها، الذي حرصت على تغطيته بيدها.

واعتمدت الإطلالة الثانية على الفكرة نفسها، من خلال جسد النجمة العاري، مع ارتدائها مجموعة من الإكسسوارات على خصرها، ما أخفى المنطقة الحساسة، كما قامت بتغطية صدرها العاري بيدها أيضًا.

أما الإطلالة الثالثة والأخيرة فارتدت خلالها سترة مفتوحة تكشف عن صدرها من الأمام، وفي الجزء السفلي ارتدت القطعة السفلية فقط من المايوه الأبيض.

وكانت النجمة العالمية قد عبّرت من خلال حسابها في موقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها بهذه الجلسة، حيث نشرت صوراً لها بعد التصوير، وهي ترتدي المايوه، وعلّقت عليها قائلة “سعيدة لأني معهم”.

يذكر أن “كيت” مخطوبة من لاعب البيسبول جوستين فيرلاندر، الذي يكبرها بـ 9 سنوات، أي يبلغ من العمر 33 عاما.

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