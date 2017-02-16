ﺑﺮﺍﺩ ﺑﻴﺖ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻔﺎﺟﺌﺎً ﺑﺨﺒﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟﺎﺭﻳﺪ ﻟﻴﺘﻮ

ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﻫﺪﺃﺕ ﺍﻷﺟﻮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺠﻤﻴﻦ ﺃﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﺟﻮﻟﻲ ﻭﺑﺮﺍﺩ ﺑﻴﺖ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺗﻼﺣﻖ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻤﺜﻞ ﺟﺎﺭﻳﺪ ﻟﻴﺘﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻛﻬﺎ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻠﻢ Girl, .Interrupted
ﻓﻮﻓﻘﺎً ﻟﻤﺠﻠﺔ Star ، ﺑﺪﺃ ﻟﻴﺘﻮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻛﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻓﻴﻠﻢ “ the Suicide Squad ” ، ﺍﻟﺘﻮﺩﺩ ﻷﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻟﺘﻨﻬﻲ ﻋﻼﻗﺔً ﺟﻤﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺖ ﻣﺪﺓ 12 ﻋﺎﻣﺎً .
ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗُﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺑﻴﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺪﻭﻡ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺼﺪﺭ ﻟﻤﻮﻗﻊ Hollywood life ، ﺇﻥ ﺑﺮﺍﺩ ﺑﻴﺖ ﻟﻦ ﻳُﺼﺎﺏ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﺘﻮ ﻭﺃﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﻳﺘﻮﺍﻋﺪﺍﻥ، ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺃﻥ ﺃﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﻣﻌﺠﺒﺔً ﺑﻠﻴﺘﻮ .
ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﻭﻟﻴﺘﻮ؛ ﺇﺫ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺘﻮ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻦ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﺜﺐ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﺰﻋﻢ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺠﻤﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﻮﻗﺖ .
ﺗﻌﺮَّﻑ ﻟﻴﺘﻮ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ 1999 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻣﺜَّﻼ ﻣﻌﺎً ﻓﻲ ﻓﻴﻠﻢ “ Girl, Interrupted ” ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺟﻴﻤﺲ ﻣﺎﻧﻐﻮﻟﺪ ﻭﺟﻮﻧﺎﺛﺎﻥ ﺧﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2004 ، ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺍﻟﻨﺠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻓﻴﻠﻢ .”Alexander“
ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ “ : ﺗﻮﺍﺻﻞ ﻟﻴﺘﻮ ﻣﻊ ﺃﻧﺠﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧَّﻬﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺱ ﺃﻧﺠﻠﻮﺱ، ﻭﺇﻧَّﻬﻤﺎ ﻳﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻨﺤﺖ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻨﺬ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻴﻦ .”