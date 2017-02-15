فيديو: نجمة لبنانية تثير الجدل بهذه المقاطع الجريئة! من هي؟!￼ on February 15, 2017

احدثت الفنّانة اللبنانية قمر جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان نشرت شريطاً مصوراً خلال رحلة جوية على متن طائرة خاصة.

وشاركت قمر جمهورها عبر تطبيق “سناب شات” مقاطع من رحلتها، وبخاصة جلوسها في قمرة القيادة بسلوك جريء يضاف الى اطلالتها الجريئة.

حيث تداول مستخمدون الفيديو معلقين بأن قمر مع حبيبها، إلّا انه من الواضح انه مجرد قائد الطائرة.

هذا واشتهرت قمر (30 عاماً) منذ إطلاقها أغنية “ناره بتحرقني” في عام 2007، كما شاركت في بطولة فيلم “حصل خير” المصري بشخصية راقصة شعبية في عام 2012، الى جانب الفنانين سعد الصغير وكريم محمود عبد العزيز ومحمد رمضان وايتن عامر وأمينة وسواهم

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