فيديو.. شمس ترد على الساخرين من لهجتها ووصفها بأنها ليست لديها هوية on February 15, 2017

ردت الفنانة شمس على سخرية البعض من لهجتها، ووصفها بأنها ليست لديها هوية.

شمس نشرت مقطع فيديو، على حسابها على “سناب شات”، قالت فيه: “البعض يتمسخر على لهجتي وإني ما عندي هوية في الكلام.. في لغة عندنااسمها لغة الإعلام نخلط في لهجتنا من كل الجنسيات، لو اتكلمت بلهجتي مثلا في لبنان لن يفهموا ما أقول”.



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