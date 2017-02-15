صور تكشف الحمل السري لـ «مارلين مونرو» on February 15, 2017



نشرت صحيفة “ديلي ميل” البرييطانية مجموعة من الصور تعرض لأول مرة تظهر أيقونة الإغراء العالمية “مارلين مونرو” وهى حامل، كانت قد أرسلتها لصديقتها سرًا، لتخبرها بحملها.

وعن والد الجنين والذي لم يكن كالمتوقع “أرثر ميللر” زوجها، بل رجلًا آخر، هو الممثل الإيطالي الفرنسي الذي تقابلت معه أثناء تصوير أحد الأفلام سويًا يدعي “يفيس مونتد”.

بعدما استطاع صديق لـ “فريدا هال” الصديقة المقربة من “منرو” الإفراج عن تلك الصور، لتقع الصور فى يد هاوى لجمع الأشياء القديمة، لم يكن يدري بالقيمة الحقيقية لتلك الصور، بعدما اشتراها مقابل 2240 دولار أمريكي فى شهر نوفمبر الماضي، وأرسلها للصحيفة البريطانية لتعيد نشرها مجددًا.

وظلت الصديقة المخلصة كاتمة لسر “مارلين”، بعدما تم التقاط تلك الصور خارج استوديوهات فوكس العالمية فى 8 يوليو عام 1960، حتى وفاتها التى مكنت “توني مايكلز” 56 عامًا من الحصول على السر الذي ظل طي الكتمان لعدة عقود.



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فعندما شعرت “هال” باقتراب موتها أخبرت جارها وصديقها “توم” عن حمل “مونرو”، الذى أخفته عن العالم، حيث كانت ترغب فى الحصول على لقب أم بأى ثمن، ولكن القدر كان له رأى أخر، حتى وقع لها حادث فقدت على اثره الجنين، وذهبت للمستشفى لتلقي العلاج بعد ذلك.وبعد وفاة “فريدا” الصديقة المقربة وكاتمة أسرار النجمة الشهيرة فى 22 يونيو 2014، عن 83 عامًا، عرض “توم” جارها فى مزاد علنى لمدة 3 أيام احتوى على 187 صندوق، بها العديد من الصور الخاصة والحصرية لـ”مونرو”.حيث شملت القائمة 550 صورة بالأبيض والأسود، و150 صورة ملونة، و 750 لقطة في فيلم، وبطاقات اللوبي، وشرائط أفلام منزلية، وصور عامة.حتى ان الكاميرا الخاصة بـ”فريدا” التى صورت بها صور الحمل طراز “CX 35mm”، قد تم بيعها فى المزاد مقابل 3437 ألف دولار أمريكي، بالإضافة لعدد 13 أتوجراف موقعة من “مارلين” مقابل 14 ألف دولار، ليصل إجمالي حصيلة بيع المقتنيات التى كانت بحوذة الصديقة المقربة 433 ألف دولار.واستطاع “توم” تصوير تلك الصور خلسة قبل بيعها، والتي يبلغ عددها 6 صور فقط تظهر الحمل بوضوح، بعدما أخبرته “فريدا” قبل موتها بأيام عن أهمية تلك الصور لما تحويه من أسرار هامة، ظلت مخفية عن العامة لمدة قاربت 60 عام.