نقيب الفنانين الاردني يستنكر قيام فنانة اردنية بتحريف اية من القرآن الكريم on February 13, 2017

استهجن نقيب الفنانين ساري الأسعد قيام احدى الفنانات الأردنيات بتحريف اية من القرآن الكريم .

وقال الأسعد عبر صفحته الرسمية على فيس بوك : انه يؤكد ان رسالة الفن لا يمكن ان تكون معول هدم منظومة القيم والاخلاق ولا يحق لاي انسان ان يستخف بالاديان والتطاول على العقيده

وأضاف الأسعد ان رسالة الفن تدعوا للمحبه ولاحترام الاديان كما انها تدعوا لاحترام وجهة النظر الاخرى بعيدا عن التجريح والتشهير

مؤكداً ان الفن يدعم ويؤيد الحرية المنضبطة

وأشار انه بالنسبة لموضوع الفنانة المسيئة فإن مجلس نقابة الفنانين سيبحث جلسه يعقدها غدا حيثيات ما كتب على صفحة الفنانه وسوف يتخذ القرار

وكان منشور لاحدى الفنانات المسرحيات قد اثار ضجةً كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان قامت بنسب احدى آيات القرآن الكريم لعمل مسرحي واعتبر البعض ان منشورها يسيء للأديان

ولاحقا قامت الفنانة بحذف المنشور من صفحتها

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