فيديو: اللبناني «بول إسكندر» يفوز بلقب «ملك جمال العالم» اللبناني «بول اسكندر» المفضلة on February 13, 2017

82017-02-13 20:35 محمد زهران مشاهير ارسال بياناتك تسجيلسجل عبر الفيسبوكسجل عبر تويتر حصل بول إسكندر، ملك جمال لبنان، على لقب ملك جمال العالم للذكور “mister international”، فى نسختها الـ11 والمقامة فى بانكوك عاصمة تايلاند. وجاء “ماسايا ماغيشى”، ملك جمال اليابان فى المرتبة الثانية، فأصبح الوصيف الأول، بينما توج فينيسيو مودولو، ملك جمال إيطاليا كوصيف ثانِ

وحسبما ذكر موقع pageanthology101، المعني بالمشاهير، ولد “بول إسكندر” في باريس، فرنسا لكن هاجر إلى بيروت، عندما كان عمره 4 سنوات. ويعتبر بول من عشاق الرياضة، فهو مولع بكرة السلة والتنس والسباحة واللياقة البدنية.

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