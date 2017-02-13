فنانة تونسية تتغزل بعمرو دياب وتثير جدلاً واسعاً on February 13, 2017

بعد دعمها له باستمرار واصرارها على انه من أهم نجوم العالم العربي، نشرت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها على “فيسبوك” مقطع فيديو يجمعها بالنجم المميّز عمرو دياب، تبادلا فيه كلمات الحب والإعجاب والتهنئة بيوم الحب.

وعبر عن سعادته للقائها على الطائرة في يوم عيد ميلادها وهنأها بتلك المناسبة بابتسامته الساحرة وطريقته المميّزة، فردت لطيفة قائلة: “حبيبي دايماً ناجح ودايماً الهضبة”.

وعلقت لطيفة على المقطع الذي لاقى جدلاً كبيراً بين جمهورها، نظراً للحب الكبير الذي بدا على النجمة التونسية “حبيب قلبي اول معايدة لعيد ميلادي ربنا يحميك يا هضبه”.

يذكر أن الفترة الاخيرة شهدت انتشار شائعة غريبة عن زواج “الهضبة” من النجمة الشابة دينا الشربيني والتي سارعت لنفي الامر

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