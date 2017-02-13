إحتفال لجمعية بيت الاداب والعلوم في الذكرى التاسعة لتأسيسها on February 13, 2017

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كرمت جمعية “بيت الاداب والعلوم” المتطوعات والمتطوعين المشاركين في أنشطة العام 2016، أمس في حفل اقيم في الرابطة الثقافية في طرابلس، لمناسبة مرور تسع سنوات على تأسيس الجمعية، في حضور شخصيات سياسية وإجتماعية وفاعليات وأهالي المنتسبين.

وكانت كلمة لرئيس الجمعية محمد ديب، اكد فيها “إستمرار النهج الذي إنطلق منذ تسع سنوات في حمل قضايا الوطن والدفاع عن حقوق المدينة، حيث تم إطلاق العديد من الحملات الوطنية كحملة “بكفي” وحملة “سوا” والحملة الوطنية لحفظ النشيد الوطني اللبناني، إضافة الى إطلاق المبادرات الشبابية وتنظيم مئات الانشطة الاجتماعية والثقافية والتنموية بفضل جهود الاعضاء وعطاءاتهم”.

وقد تخلل الحفل فقرات متنوعة ومعرض رسم وأشغال يدوية من صنع المتطوعين وإبداعاتهم.

وفي الختام، تم توزيع الشهادات التكريمية على المتطوعين والمتطوعات والاعلان عن سلسلة برامج وأنشطة ستقوم الجمعية بتنظيمها في المرحلة المقبلة.

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